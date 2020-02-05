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هيئة المهندسين تلغي شرط توفير تراخيص المكاتب الهندسية الفردية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ألغت الهيئة السعودية للمهندسين بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار إحدى الاشتراطات السابقة، التي تنص على ضرورة توفير تراخيص المكاتب الهندسية الفردية، أثناء إصدار أو تجديد تراخيص المزاولة الخاصة بالشركات المهنية الهندسية، والاكتفاء بشهادات الاعتماد المهني الخاصة بالمزاولين الأفراد، وذلك في خطوة سابقة ومهمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالشركات المهنية الهندسية.

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وأوضح مدير عام المكاتب والشركات الهندسية، المهندس محمد العنزي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات والجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة، لتسهيل الإجراء والاشتراطات الخاصة بالمكاتب والشركات المهنية الهندسية، مؤكدا أن الإجراء الجديد سيعالج عددا من الإشكالات التي كانت تعاني منها الشركات المهنية الهندسية أثناء إصدار وتجديد تراخيصها المهنية، منوها أنه سيسهم بدخول شركات مهنية هندسية جديدة.

وأكد العنزي أهمية قيام تلك الشركات بتعديل بيانات الشركاء المهنيين السعوديين في شهادات التسجيل وعقود التأسيس بوزارة التجارة والاستثمار، واستبدال أرقام تراخيص المكاتب الهندسية القديمة، بأرقام شهادات الاعتماد المهني الخاصة بالشركاء الأفراد.

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