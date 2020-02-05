شكرا لقرائتكم خبر

38 مليون عملية تجارة الكترونية بقيمة 10 مليارات خلال 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجلت عمليات «مدى» عبر التجارة الالكترونية تطورا ملحوظا خلال عام 2019، حيث تم إجراء أكثر من 38 مليون عملية تجارة الكترونية، تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال، عبر أكثر من 6 ملايين بطاقة «مدى»، وفقا لإحصاءات شركة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وناقشت المدفوعات السعودية خلال اجتماع استضافت فيه عددا من الشركات المتخصصة في التجارة الالكترونية أهم المستجدات والتطورات في قطاع التجارة الالكترونية، وفرص تعزيز نموها في السوق المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الفرص التي تمنحها المملكة لتعزيز الاستثمارات في هذا الجانب.

وأكدت نجاح المملكة في تعزيز حضورها في قطاع التجارة الالكترونية، والتي باتت منصة جاذبة وواعدة في ظل الإقبال المتزايد على استخدام الانترنت، المدعوم بمنظومة «مدى» عبر التجارة الالكترونية، حيث امتازت هذه المنظومة بتقديم خدمات آمنة وسريعة وبتكلفة منخفضة.

Advertisements

وأوضحت أن الأرقام والإحصاءات لعام 2019 عكست ثقة المتعاملين في نظام المدفوعات الوطني (مدى)، أحد أنظمة شركة المدفوعات السعودية، بالإضافة إلى أنظمة (سداد وإيصال ونقدي وسريع)، وكذلك رضا المستهلك على إجراءات الحماية والتوثيق المتبعة، بما يحقق المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الالكترونية. ويعد هذا النجاح ثمرة تكاتف الجهود التنظيمية والتشريعية في بناء منظومة وطنية متكاملة بين شركة المدفوعات السعودية، ممثلة بنظام (مدى)، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيساهم في تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من الدخول في هذا المجال الواعد.

وأسهمت المدفوعات السعودية في تمكين منظومة المدفوعات من خلال توفير بنية تحتية أمنة وموثوقة، وإيجاد الحلول التي تدعم سوق التجارة الالكترونية لجميع الأطراف المتعاملين بها. كما قامت بربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات بما يخدم المجتمع وقطاع الأعمال.

وعمدت المدفوعات السعودية إلى التركيز في نهجها على توحيد وتنظيم بوابات الدفع، وإتاحة قبول بطاقات «مدى»، مما سمح لمواقع التجارة الالكترونية للوصول إلى أكثر من 23 مليون بطاقة لمواكبة احتياجات السوق، ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه المدفوعات السعودية بتطوير منصات الدفع، لتشمل خدمات حفظ البطاقة والدفع المكرر أو الدوري، وعمليات التفويض على البطاقة، إضافة إلى تطوير المنصة لتحسين تجربة العملاء والتجار المستفيدين من الخدمة. وقد ساهمت التجارة الالكترونية بتوفير منتجات مختلفة تلبي أغلب احتياجات السوق، وتمكين التجار من توفير حلول مناسبة لاحتياجات الأفراد.

وتنتهج شركة المدفوعات السعودية استراتيجية تعتمد على استخدام أفضل الممارسات العالمية، لربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي من خلال تقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية المملكة 2030».

إحصاءات «مدى» 2019