طرح 100 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي وتحديد الأماكن الأسبوع المقبل

تستعد وزارة الاسكان ممثلة في صندوق التمويل العقاري لطرح شقق الاسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ13في عدد من المحافظات تصل لـ 100 ألف شقة.

وكشف عبدالله رشدي نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، "للوطن" عن تفاصيل الإعلان، مبينًا أنَّ الوحدات سيجرى طرحها الشهر المقبل، وسيجرى الأسبوع المقبل تحديد عدد الوحدات ومواقعها والمحافظات محل الطرح، من قبل قيادات وزارة الإسكان.

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وأضح أنَّ الإعلان الـ13 سيكون في محافظات متنوعة في الصعيد ووجه بحرى، وسيتم تحدد الطرح من عدمه في محافظتي الجيزة أو القاهرة الأحد المقبل، وتُسلم وحدات الاسكان الاجتماعي كاملة التشطيب، وتبلغ مساحتها 90 مترًا، مكونة من 3 غرف وصالة.

وعن شروط الطرح، أكّد أنَّها ستكون الشروط المتبعة لمشروع الإسكان الاجتماعي في الإعلانات السابقة، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولم يسبق حصوله على وحدات أو أراض تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى جانب شروط متعلقة بالدخل منها ألا يزيد دخل المتقدم عن 4 آلاف و200 جنيه للأعزب، ودخل الأسرة لا يزيد على 5 آلاف و700 جنيه، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1300 جنيه، ويكون المتقدم مقيما بالمحافظة التي تقدم لها أو المحافظات المجاورة.

وكانت وزارة الإسكان طرحت الإعلان الـ11 من الإسكان الاجتماعي العام الماضي بواقع 20 ألف وحدة، مخصصة لمحافظات الصعيد، بمساحات موحدة 90 مترًا، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، كما طرحت الإعلان الـ12 نهاية 2019، ضمن مبادرة تنمية محافظات وجه بحري بواقع 20 ألف شقة أيضًا بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.

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