شكرا لقرائتكم خبر عن إتش.إس.بي.سي يعين ستيفن موس رئيسا تنفيذيا لأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك إتش.إس.بي.سي اليوم الأربعاء، إنه عين ستيفن موس في منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي المسؤول عن أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وكندا.

وقال أيضا إن نونو ماتوس سيعيَن رئيسا تنفيذيا لأوروبا خلفا لجيمس إيميت الذي سيترك البنك في سبتمبر .

تأتي التغييرات قبل إعلان الرئيس التنفيذي المؤقت للبنك نويل كوين استراتيجيته الجديدة في 18 فبراير .