شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..و"الكويت" تتراجع للجلسة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصة دبى بنسبة 0.16% مدفوعة بصعود أسهم قيادية بمقدمتها سهم بنك دبى الإسلامى وبنك الإمارات دبى الوطنى، فيما تراجعت القطاعات القيادية ببورصة السعودية، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة هذا الأسبوع، كما تراجعت بورصة البحرين بضغوط هبوط قطاع البنوك.





بورصة دبىتحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحاً 4.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2771.76 نقطة، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 119.3 مليون سهم محققة ما قيمته 164.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2952 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 17 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاعى الاستثمار والاتصالات بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.76%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى (تبريد) بنسبة 5.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة 8.7 مليون ورقة بقيمة 34.5 مليون درهم. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% خاسراً 8.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1654.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% خاسراً 8.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1654.99 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 758.2 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.61% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.83%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.35%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.05% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.52% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%.

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بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها البنوك، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسراً 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6258.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% خاسراً 11.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6963.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% خاسراً 23.83 نقطة ليغلق عند مستوى 4860.99 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 194.5 مليون سهم بقيمة 37.3 مليون دينار كويتى عبر 8617 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الصناعة وحيداً بنسبة 0.49%.

وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.92%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 9.01%، فيما تصدر سهم " الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.65% ثم شركة الشعيبة الصناعية بنسبة 9.63%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 6.67%.





بورصة السعوديةعاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، التراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% خاسراً 44.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8094.36 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه خلال حلسة أمس، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.65% خاسراً 273.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7230.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 153.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة، فيما تراجعت 106 شركة.

وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.91%، ثم الجوف بنسبة 9.39%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 8.12%، فيما جاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم أسمنت الجوف بنسبة 5.65%، ثم مجموعة السريع بنسبة 3.70%.