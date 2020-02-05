شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "السعودي الفرنسي" 122% في العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 122% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019 يرجع إلى انخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل، مع ذلك ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ايضاً بنسبة 9.43% نتيجةً لارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

Advertisements

وارتفع صافي دخل البنك من العمولات إلى 7.4 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 6.9 مليار ريال خلال العام 2018.

ويعود الارتفاع في صافي دخل العمولات إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة و دخل الأتعاب والعمولات وقوبل ذلك جزئياً بانخفاض في دخل المتاجرة وربح استثنائي بقيمة 97.3 مليون ريال من بيع جزء من الحصة الملكية في شركة أليانز السعودي الفرنسي خلال العام 2018.

وفي المُقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.90%. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في مخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى، مصاريف الإيجار والمباني، رواتب ومصاريف الموظفين ومخصص خسائر لشركة زميلة وقوبل ذلك جزئياً بارتفاع في مخصص خسائر الائتمان، مصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى والاستهلاك والإطفاء.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 2.6 مليار ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.