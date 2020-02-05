شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بحوالي 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم في بياناتها الرسمية ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 3.4 مليون برميل على 435 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 3 ملايين برميل.



واظهرت البيانات أيضا انخفاض مخزون البنزين بنسبة 100 ألف برميل إلى 261.2 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطررات 1.5 مليون برميل إلى 143.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد اعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون النفط نحو 4.2 مليون برميل في نفس الفترة.