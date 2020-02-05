شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع القطاع الخدمي في الولايات المتحدة في الشهر الماضي في إشارة إلى استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة.

وأظهرت بيانات "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي ارتفاعا إلى 55.5 نقطةة في يناير/كانون الثاني وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب، من 54.9 نقطة في ديسمبر/كانون الأول وتوقعات عند 55 نقطة.

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