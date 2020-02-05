ناسداك يفتح على ذروة قياسية بفعل بيانات قوية وتقارير عن علاج للفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل ناسداك ذروة قياسية عند الفتح اليوم الأربعاء، عقب بيانات شهرية قوية لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة وتقارير عن علاجات لمكافحة الفيروس التاجي الآخذ بالانتشار. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 241.10 نقطة بما يعادل 0.84 % ليصل إلى 29048.73 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 27.32 نقطة أو 0.83 % مسجلا 3324.91 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 106.12 نقطة أو 1.12 % إلى 9574.10 نقطة.

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