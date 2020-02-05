شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يعاود الارتفاع أعلى 29 ألف نقطة في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الأربعاء مدعوومة بالتفاؤل في أسواق العالمية بشان اكتشاف دواء لفيروس كورونا فضللا عن صدور بيانات الوظائف القوية.



وكانت بيانات صادرة عن وكالة "موديز" و"إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 291 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو ما تجاوز توقعات إلى بإضافةة 150 الفا فقط.

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واستعرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس الإنجازات الاقتصادية والسياسية والتجارية لإدارته، لكن عدسات الكاميرات التقطت تجاهله لرئيسة مجلس الننواب "نانسي بيلوسي" وقيام الأخيرة بتمزيق نسخة من خطابه.



وكشفت وكالة "روويترز" نقلا عن مراكز بحثية وأكاديمية في الصين أن بكين بصدد تجربة عقارين أثبتا فاعلية في علاج فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 29085 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 9508 نقاط، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3328 نقطة.