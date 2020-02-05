شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تواصل الارتفاع مع انحسار القلق من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم مواصلة مكاسبها في ظل انحسار القلق في الأسواق العالمية من انتشار فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية اكتشاف عقارين لعلاج فيروس كورونا أثبتا فاعلية جيدة في القضاء على الفيروس، وهو ما يتناقض مع تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن عدم اكتشاف أي دواء بعد.



ورغم ذلك، تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس في الصين 500 حالة، بينما أصيب اكثر من عشرين ألف شخص آخرين.

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وأكد مسؤولون أمريكيون أن انتشار الفيروس في الصين لن يشكل تهديدا كبيرا للنمو الاقتصادي الأمريكي.



وارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2342.9 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر اليوم عند 2400.1 دولار وأقل سعر عند 2329.12 دولار.