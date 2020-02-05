شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: حقل "نوارة" يبدأ الإنتاج بـ2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال فى تونس يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، دخول حقل (نوارة) حيز الإنتاج، كأكبر مشروع فى البلاد بطاقة إنتاجية تقدر بـ2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وذكر الشاهد - عبر حسابه على (فيسبوك) - أن المشروع، الذى تقدر قيمته الاستثمارية بـ3,5 مليار دينار (ما يعادل 1.24 مليار دولار) سيضيف 50% من الإنتاج التونسى للغاز، إلى جانب 7 آلاف برميل من البترول.

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وأضاف الشاهد، الذى وصف الحدث بأنه "يوم تاريخى فى تونس"، أن هذا المشروع سيعمل على تخفيض العجز فى الطاقة بنسبة 20% وتخفيف العجز التجارى بنسبة 7%، وهو ما سيوفر نقطة نمو لتونس.