شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف سائح صينى إلى مصر سنويا.. وشعبة السياحة: توقفها غير مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمارى عبد العظيم عمارى رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن حجم السياحة الصينية فى مصر وصلت إلى 800 ألف سائح خلال عام 2019 ، ما يمثل نحو 5% من حجم الوفود السياحية من مختلف الدول إلى مصر.

وأضاف عمارى فى تصريح خاص لـ( الخليج 365)، أن تراجع السياحة الصينية بعد أزمة انتشار فيروس كورونا لن تؤثر على الاقتصاد المصرى، خاصة وأن العدد السنوى للسياحة الصينية ضعيف مقارنة بالدول الأخرى على سبيل المثال روسيا التى كانت تمثل 70% من اجمالى السياحة فى مصر قبل التوقف .

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وأوضح رئيس شعبة السياحة، أن دعوات الابتعاد عن التجمعات خلال السفر للخارج لن تؤثر على المتوجهين لأداء العمرة فى المملكة العربية السعودية ، حيث أن طبيعة الطقس فى مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتمد على الجو الجاف الذى لا يسمح بانتشار الفيروسات الوبائية ، والدليل ظهور فيروسات منذ فترات سابقة على مستوى العالم ولم تؤثر فى أعداد السياحة المتوجهة إلى مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الوافدين من السياحة البريطانية بعد أن أعلنت بريطانيا عودتها الشهر الماضى ، ووجهت بطائراتها إلى مطار القاهرة الدولى، وهو ما يبشر بدخول المزيد من الوفود السياحية من الدول المتوقفة عن الدخول إلى مصر

يذكر أن أزمة انتشار فيروس كورونا فى الصين أثرت بصورة كبيرة على حجم التبادل التجارى بينها والدول الاخرى بالإضافة الى توقف شعبها عن الخروج السياحة خلال يناير الماضى.