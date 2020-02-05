شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي تقفز لأعلى مستوى فى عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر كانون الثاني/يناير بمقدار 291 ألف وظيفة ،بأعلى وتيرة منذ كانون الثاني/يناير 2019 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 157 ألف وظيفة ،وسجلت وظائف كانون الأول/ديسمبر 199 ألف بعد التعديل من 202 ألف ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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