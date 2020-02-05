شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على صعوده مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليرتفع بأكثر من 3% ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ،يأتي هذا بدعم أنباء عن توصل فريق بحثي صيني لدواء فعال لعلاج مصابي فيروس كورونا ،وأظهر بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع تجاوز التوقعات لمخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.4% إلى مستوي 51.16$ ، من مستوى الافتتاح عند 49.41$، وسجل أدنى مستوي عند 49.41$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 49.33$ للبرميل.

أفاد التليفزيون الصيني أن فريق بحث بجامعة تشيجيانغ الصينية ،وجد دواء فعالا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وصعدت الأسهم الصينية بأكثر من 1.1% يوم الأربعاء ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات الحكومية ، لتقليل الأضرار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

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وفى أحدث البيانات ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الأربعاء ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 24,324 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 490 حالة.

وتحذر معظم المؤسسات والخبراء ،من احتمال تضرر النمو الاقتصادي فى الصين والعالم نتيجة تفشي المرض ،وهو ما يعني ضعف الطلب على النفط فى سوق ينعم بوفرة المعروض ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير،فى ثالث زيادة أسبوعية خلال شهر،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 3.0 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي،ليظل الإجمالي عند 13.0مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.