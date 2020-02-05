شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثالث على التوالي قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة دعم إلى بيانات قوية فى الولايات المتحدة ، عززت الثقة بمتانة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري ، ومن أجل إيجاد المزيد من الدلائل حول النمو الاقتصادي ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة ،عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال كانون الثاني/يناير.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 98.11 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.94 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.90 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد احتمالات تضرر الاقتصاد الصيني جراء تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

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فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 24,324 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 490 حالة.

ويدعم الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ، بيانات الاثنين الإيجابية فى الولايات المتحدة ، والتي أظهرت اقتحام قوي لقطاع الصناعات التحويلية لمنطقة النمو خلال الشهر الماضي بعد خمسة أشهر من الانكماش ، لتعزز الثقة بمتانة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،توفر المزيد من الدلائل حول مسار النمو الاقتصادي فى البلاد ،عن وظائف القطاع الخاص خلال كانون الثاني/يناير ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع 157 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع 202 ألف وظيفة فى كانون الأول/ديسمبر.

وتصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 55.1 نقطة خلال كانون الثاني/يناير من مستوى 55.0 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر.