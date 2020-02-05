شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بعد أنباء عن اكتشاف دواء فعال لعلاج مصابي فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، مع استمرار صعود الأسهم الصينية ،بعد أنباء عن اكتشاف دواء فعال لعلاج مصابي فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بأكبر مكسب يومي فى نحو أربعة أشهر ، بفضل الصعود القوي لقطاع التعدين والموارد الأساسية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.4% ، تاليه قطاع البنوك والشركات المالية.

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فى الصين أنهى سوق الأوراق المالية جلسة الأربعاء مرتفعا ،وصعد مؤشر مؤشر CSI 300 بنسبة 1.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

أفاد التليفزيون الصيني أن فريق بحث بجامعة تشيجيانغ الصينية ،وجد دواء فعالا لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وعلى حسب أخر البيانات الرسمية ،ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس فى الصين إلى 490 شخصا يوم الأربعاء من بين 24 ألفا و324 حالة إصابة ،وحذر الخبراء من احتمال تضرر النمو فى الصين والعالم نتيجة تفشي المرض.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.5% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تحرك الحكومة الصينية لتهدئة المخاوف من أثر فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.8% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.0 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 حوالي 0.9% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.6%.