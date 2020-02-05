رئيس وزراء تونس: حقل نوارة للغاز بدأ الإنتاج وسيرفع الإنتاج الوطني 50%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد إن حقل نوارة للغاز بدأ اليوم الاربعاء، الإنتاج وسيرفع الإنتاج الوطني بنحو 50 %.
ومشروع نوارة هو أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها الحكومة لزيادة الإنتاج وتقليل العجز في إمدادات الطاقة في البلاد بنسبة 20 % إضافة إلى خفض العجز التجاري بنحو 7%.
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