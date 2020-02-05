شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس: حقل نوارة للغاز بدأ الإنتاج وسيرفع الإنتاج الوطني 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد إن حقل نوارة للغاز بدأ اليوم الاربعاء، الإنتاج وسيرفع الإنتاج الوطني بنحو 50 %.

ومشروع نوارة هو أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها الحكومة لزيادة الإنتاج وتقليل العجز في إمدادات الطاقة في البلاد بنسبة 20 % إضافة إلى خفض العجز التجاري بنحو 7%.