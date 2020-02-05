شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاع البنوك يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحاً 4.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2771.76 نقطة، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 119.3 مليون سهم محققة ما قيمته 164.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2952 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 17 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاعى الاستثمار والاتصالات بنسبة 0.16%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.76%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 5.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.05%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة 8.7 مليون ورقة بقيمة 34.5 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلنت شركة دى إكس بى إنترتيمنتس، عن عقد اجتماع يوم السبت الموافق 8 فبراير، للإعلان عن الخبر الصحفى الذى يتضمن البيانات المالية المبدئية للسنة 2019، والعروض التعريفية بالمساهمين، وذلك للتواصل مع المساهمين وأصحاب المصلحة.

فيما أعلنت شركة داماك العقارية، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، لمناقشة وإقرار النتائج المالية الأولية (غير مدققة وغير مراجعة) للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.