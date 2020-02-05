شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هوم ديبوت (HD) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.49% بما يعادل 3.46 نقطة ليستقر السهم عند سعر 235.00 دولار، ليستعد بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 239.00، ونلاحظ بالإضافة لذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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توقعاتنا تشير إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 239.00 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد