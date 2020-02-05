كومكاست يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 05-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد سهم كومكاست (CMCSA) تعافيه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتحرك من جديد بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.80% بما يعادل 1.62 نقطة ليستقر عند سعر 44.28 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 43.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.22.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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