أمريكان انترناشيونال يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 05-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 52.04، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليتعرض السهم لضغط سلبي مضاعف أجبره على الارتداد انخفاضاً، ليحول مكاسبه المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات، ويغلق على انخفاض بلغت نسبتها -1.00% بما يعادل -0.51 نقطة ليستقر السهم عند سعر 50.65 دولار.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 51.75، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 49.35.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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