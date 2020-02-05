شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.79% بما يعادل 0.95 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساهم في تقليص بعضاً من مكاسب السهم بتلك الجلسة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 52.55 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه