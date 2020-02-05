شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم وول مارت (WMT) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 1.00 نقطة ليستقر السهم عند سعر 115.27 دولار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد، ووسط الضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 116.95، ليستهدف مستوى الدعم المهم 110.00. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وول مارت يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 05-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.