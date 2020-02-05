شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية إضافية ليخترق مستوى 0.6754 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى قد يدفع السعر لاختبار مناطق 0.6820 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض، بينما يحتاج السعر للتداول دون 0.6754 مجدداً لتأكيد استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.6670.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6660 والمقاومة 0.6760
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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