شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر عقود خام برنت لاختبار المقاومة المحورية 56.00 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 52.00 كهدف رئيسي تالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 56.00 سيفتح باب بدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 58.90 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط