شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 51.80، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بانتظار زيارة مستوى 48.30 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 51.80 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 53.30 وقد تمتد إلى 54.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 51.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط