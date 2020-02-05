شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي الآن ليتحرك دون 17.60، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر هذا المستوى بإغلاق شمعة يومية دونه سيجبر السعر على تكبّد خسائر لحظية تصل إلى 16.96 مبدئياً، بينما سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بشرط الثبات فوق 17.60، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد