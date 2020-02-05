شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للانخفاض ومهاجمة مستوى 1554.10، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيوقف الارتفاع المتوقع لهذا اليوم ويضغط على السعر للتوجه نحو 1536.50 كهدف تصحيحي تالي، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1554.10 لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1575.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1580.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد