شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى استمرار انتعاش أسواق الأسهم العالمية بقيادة السوق الصيني.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,547.50$ الأدنى منذ 21 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,552.64$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,562.39$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 1.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بفعل صعود الدولار وانتعاش الأسهم.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ،بفضل إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى بيانات قوية فى الولايات المتحدة عن قطاع التصنيع خلال كانون الثاني/يناير.

فى بكين ،ارتفعت الأسهم الصينية يوم الأربعاء بأكثر من 1.1% ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، لتقود الانتعاشة الحالية فى معظم أسواق الأسهم العالمية ،يعكس ذلك تحسنا نسبيا فى شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،وتراجع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وعلى رأسهم الذهب والين الياباني.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 9.37 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 912.58 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.