شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% قبيل اجتماع اللجنة الفنية لتحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من3% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، وذلك قبيل اجتماع اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس ،والذي يتقرر خلاله عقد اجتماع طارئ للتحالف العالمي على المستوي الوزاري فى وقت لاحق من هذا الشهر ،بهدف اتخاذ ما يلازم لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا فى الصين وتأثيره السلبي على مستويات الطلب.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.3% إلى مستوي 51.06$ ، من مستوى الافتتاح عند 49.41$، وسجل أدنى مستوي عند 49.41$ ،وصعد خام برنت بنسبة 3.7% إلى مستوي 55.82$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 53.82$ ، وسجل أدنى مستوي عند 53.82$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 49.33$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ،وسجلت مستوي 53.72$ الأدنى منذ 2 كانون الثاني/يناير 2019.

استمعت اللجنة الفنية الخاصة بتحالف "أوبك بلس" بالأمس الثلاثاء لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة فى فيينا لتقييم تفشي فيروس كورونا ،ومدي تأثيره على الطلب العالمي على النفط والنمو الاقتصادي.

ووفقا لبعض مندوبي التحالف العالمي ،سوف تجتمع اللجنة مرة أخرى اليوم الأربعاء ، لتحديد الرأي النهائي حول مدي تأثير كورونا على مستويات الطلب ،واتخاذ القرار حول الحاجة إلى عقد اجتماع طارئ لتحالف أوبك بلس على المستوى الوزاري فى وقت لاحق من هذا الشهر.

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وتضغط المملكة العربية السعودية "أكبر منتج فى أوبك" على التحالف من أجل الموافقة على إجراء خفض إضافي بنحو 500 ألف برميل يوميا ،ليكون إجمالي خفض المجموعة 2.2 مليون برميل يوميا ، لكن حتى الآن تعارض روسيا هذا المقترح السعودي.

وفى بكين ،صعدت الأسهم الصينية بأكثر من 1.1% يوم الأربعاء ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات الحكومية ، لتقليل الأضرار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

وفى أحدث البيانات ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الأربعاء ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 24,324 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 490 حالة.

وتحذر معظم المؤسسات والخبراء ،من احتمال تضرر النمو الاقتصادي فى الصين والعالم نتيجة تفشي المرض ،وهو ما يعني ضعف الطلب على النفط فى سوق ينعم بوفرة المعروض ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير،فى ثالث زيادة أسبوعية خلال شهر،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 3.0 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.