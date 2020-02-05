شكرا لقرائتكم خبر عن "مدى" تنفذ 38 مليون عملية تجارة إلكترونية بـ 10 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

نجحت شركة المدفوعات السعودية، المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية، التي باتت منصة جاذبة وواعدة، في ظل الإقبال المتزايد على استخدام الإنترنت، المدعوم بمنظومة "مدى" عبر التجارة الإلكترونية، حيث امتازت هذه المنظومة بتقديم خِدْمات آمنة وسريعة، وبتكلفة منخفضة.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافت فيه المدفوعات السعودية عدداً من الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية، حيث ناقشت المدفوعات السعودية، كونها الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة في المملكة، أهم المستجدات والتطورات في هذا قطاع التجارة الإلكترونية، وفرص تعزيز نموها في السوق المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الفرص التي تمنحها المملكة لتعزيز الاستثمارات في هذا الجانب.

ووفقاً لإحصاءات عام 2019م فقد شهدت عمليات "مدى" عبر التجارة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً، حيث نفذت أكثر من 38 مليون عملية، تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال سعودي، عبر أكثر من 6 ملايين بطاقة "مدى"، فيما سجلت العمليات المرتبطة بالاتصالات، والمطاعم، والسفر، والفنادق ارتفاعاً ملحوظاً.