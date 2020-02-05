الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بنك الكويت الوطني يطلق سلسلة حلقات نقاشية عن التكنولوجيا والابتكار في حديقة الشهيد

أطلق بنك الكويت الوطني سلسلة حلقات نقاشية عن التكنولوجيا والابتكار في حديقة الشهيد، للإضاءة على آخر ما توصلت اليه الاستراتيجيات الحديثة في المجتمع الرقمي لاسيما مع احتدام المنافسة في السوق من أجل تقديم خدمات ومنتجات رقمية متطورة.

وتأتي هذه الحلقات في إطار الشراكة السنوية مع حديقة الشهيد وحرص بنك الكويت الوطني على دعم كل ما من شأنه يدخل في صلب تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني وتمكين أصحاب المشاريع ودعمهم وفتح جسور تواصل وإرساء التنمية الهادفة والمساهمة في تعزيز وترسيخ العمق والبعد الثقافي للمجتمع.

واستضاف بنك الكويت الوطني في الحلقة النقاشية الأولى يوم الثلاثاء الماضي والتي أقيمت في القاعة المتعددة الأغراض-المرحلة رقم 2 ، الرؤساء التنفذيون في كل من : فلاورد -عبد العزيز اللوغاني، وتونز -علي المتروك ويو بايمنتس- ناصر الحميدي حيث استعرضوا تجاربهم في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وقال المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن بنك الكويت الوطني لطالما كان سباقاً في تبني التكنولوجيا الرقمية وتوفير المعايير العالمية لخدماته الرقمية، ونحن من خلال سلسلة الحلقات التي تستضيفها حديقة الشهيد نسعى إلى توفير مساحة نقاشية نستعرض فيها تجارب رقمية كويتية رائدة من عملائنا في الخدمات المصرفية للأعمال.

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وأضاف الباقر بأن هذا النوع من النقاشات الذي نطرحه ليس الأول، فلطالما تواجدنا في إطار شراكتنا مع حديقة الشهيد في العديد من الفعاليات المشابهة والتي لاقت نجاحاً لافتاً. وهو ما يمثل تأكيدا على الدور الذي يلعبه بنك الكويت الوطني في ندعم التجارب الوطنية الشابة تمشيا مع استراتيجيتنا الرقمية التي تهدف إلى خلق مجتمع رقمي بين بنك الكويت الوطني وعملائه.

كما أوضح الباقر بأن هذا التعاون هو دعم وإثراء للشباب من أصحاب المشاريع الطامحين لبناء تجارب مفيدة، ويشارك فيه إدارات مختلفة في بنك الكويت الوطني مثل الخدمات المصرفية للأعمال والإدارات الرقمية.

كما تأتي هذه الحلقات في إطار الدعم السنوي الذي يقدمه بنك الكويت الوطني لحديقة الشهيد. وتجدر الإشارة إلى أن حديقة الشهيد تعتبر مركزاً ثقافياً رائداً في الكويت تحت إدارة مؤسسة لوياك التطوعية، وهي مشروع استراتيجي لتمكين الشباب من خلال تقديمها العديد من الأنشطة والأعمال ذات القيمة الثقافية والأدبية والفنية، التي تفيد في نقل الموروث الشعبي والتراثي وتقديمه إلى الشباب ليبادروا بدورهم إلى ترسيخه والحفاظ عليه وتطويره.