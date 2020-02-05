السعودية تتحدث عن إلغاء نظام الكفالة للوافدين

علّقت المملكة العربية السعودية على ما تم تداوله بشأن إلغاء نظام الكفالة للوافدين.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ما تم تداوله بشأن إلغاء نظام الكفالة غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إل أن قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن بشكل رسمي.

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وأكدت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح بشأن إلغاء نظام الكفالة للوافدين، مطالبة باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية تفيد بأن وزارة العمل السعودية تدرس إلغاء نظام الكفيل 2020 من خلال إعادة رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بحيث تكون قائمة على عقد العمل فقط وهذا يعني منح الوافد حرية الانتقال من منطقة لأخرى دون الحاجة إلى موافقة الكفيل.

يشار إلى أن نظام الكفيل الفردي كان يسمح لأي مواطن سعودي يرغب في استقدام عمالة وافدة أن يمنحه تاشيره دخول للعمل وبموجب القانون يكون هو الكفيل الذي يتحمل عنه كل التبعات القانونية والنظامية لكن نظام الكفيل الفردي انحرف عن مضمونه وأهداف وصار أقرب إلى سوق بيع التأشيرات حيث يحصل الكفيل على رسوم مقابل التأشيرة دون أي التزامات عليه تجاه العاملين.