الاقتصاد

أسهم أوروبا تنخفض وسط ترقب لمؤشر مديرى المشتريات لقطاع الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسب حققتها في الآونة الأخيرة اليوم الأربعاء، مع استمرار المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين، بينما تترقب الأسواق أيضا بيانات لنشاط قطاع الخدمات من المنطقة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بعد أن تعافى مؤقتا من أسبوع شهد عمليات بيع كثيفة إذ يقيم المستثمرون الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا السريع الانتشار.

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ويتحول الانتباه الآن إلى قراءة يناير  لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات.

وكانت أسهم النفط والغاز من بين الأسوأ أداء في قائمة المؤشرات الفرعية في المنطقة خلال الجلسة، لتخسر 0.8%.

ونزل سهم شركة سيمنس الألمانية العملاقة 1% بعد أن حققت الشركة أرباحا صناعية أضعف من المتوقع خلال فصلها الأول بسبب تراجع عام في نشاط التصنيع.

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