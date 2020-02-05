شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..و"زين" تحقق أعلى صافى ربح منذ التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحاً 9.08 نقطة ليصل إلى مستوى 8147.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحاً 10.20 نقطة ليصل إلى مستوى 7513.80 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 69.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.

وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.40%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.04%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.20%، ثم الوطنية للتعليم 7.43%، ثم عطاء بنسبة 5.11%، فيما جاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم جدوى ريت الحرمين بنسبة 3.26%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 2.14%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة زين السعودية، عن تحقيق صافى الربح بنسبة 46%، والتى تعتبر الأعلى منذ التأسيس؛ حيث بلغ صافى الربح 485 مليون ريال سعودى للعام 2019 مقابل 332 مليون ريال سعودى للعام السابق.

وتعود هذه الزيادة الكبيرة فى صافى الربح إلى ارتفاع فى الإيرادات بنسبة 11٪ بمبلغ 855 مليون ريال سعودى نتيجة للطلب المتزايد على منتجات وخدمات الشركة. كما أدى الارتفاع فى الإيرادات إلى ارتفاع فى اجمالى الربح بمبلغ 544 مليون ريال سعودي.

وانخفاض فى المصاريف التشغيلية والإدارية بمبلغ 269 مليون ريال سعودى ويعود ذلك بشكل رئيسى الى تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية 16 والذى بلغ تأثيره 491 مليون ريال سعودى، وأدى ذلك إلى زيادة فى الأرباح التشغيلية بمبلغ 292 مليون ريال سعودى قابله ارتفاع فى الاستهلاك والإطفاء والاعباء التمويلية بمبلغ 636 مليون ريال سعودى وذلك من خلال اعتماد تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية 16 بالإضافة الى الاستحواذ على الطيف الترددى وشراء معدات.