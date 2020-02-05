شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسرة 12.61 نقطة، لتصل إلى مستوى 10257.45 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 26.7 مليون سهم بقيمة 109.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 2987 صفقة، وارتفع 19 سهماً، وانخفض 19 سهماً، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%.

وفى سياق متصل أعلن أعلن مصرف قطر الإسلامي، عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى سيعقد اجتماع ثان يوم الاثنين الموافق 2 مارس فى نفس الوقت والمكان.

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فيما أفصحت المجموعة للرعاية الطبية عن بياناتها المالية السنوية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 20198، حيث بلغ صافى الربح 78.19 مليون ريال قطرى مقابل صافى الربح84.51 مليون ريال قطرى لنفس الفترة من العام الذى سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.28 ريال قطرى فى للفترة المالية المنتهية فى 31/12/2019 مقابل العائد على السهم 0.30 ريال قطرى لنفس الفترة من العام الذى سبقه.

وقرر مجلس الإدارة على أساسها أن يرفع توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 28% نقداً من القيمة الإسمية للسهم، أى بواقع (0.28) ريال قطرى لكل سهم.

كما تعلن الشركة بأنها ستعقد مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 وأداء الشركة وذلك يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 الساعة 12:30 ظهراً.