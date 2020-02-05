شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زين" ترتفع 46% خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها بنسبة 46.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، والتي تعتبر الأعلى منذ التأسيس.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 485 مليون ريال مقابل صافي ارباح بلغ 332 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.2 مليار ريال خلال العام 2018.
وقالت الشركة إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% بمبلغ 855 مليون ريال نتيجة للطلب المتزايد على منتجات وخدمات الشركة. كما أدى الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع في إجمالي الربح بمبلغ 544 مليون ريال.
كذلك انخفضت المصاريف التشغيلية والإدارية بمبلغ 269 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي الى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 والذي بلغ تأثيره 491 مليون ريال.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 380 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي خسائر بلغت 67 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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