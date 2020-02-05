شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المراكز العربية" تتراجع 60% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المراكز العربية، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 60% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 110.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 275.8 مليون ريال في الربع الثالث في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 95.2% أو ما يعادل 71.8 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق، ويعود ذلك إلى شطب رسوم بقيمة 63.5 مليون ريال متعلقة بإتمام صفقة حزمة تمويلية لإعادة تمويل ديون الشركة وذلك بشكل استثنائي خلال شهر نوفمبر من عام 2019.

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كذلك تضمنت فترة الربع الثالث من السنة المالية 2019 عكس مخصص زكاة بقيمة 75.1 مليون ريال مما أثر بشكل إيجابي على صافي الدخل خلال فترة المقارنة.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي المبيعات إلى 557.5 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 530.1 مليون ريال للربع المُقابل المنتهي في 30 ديسمبر 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 545.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 548.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 435.1 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019، مُابل صافي أرباح بلغ 272.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من 2018.