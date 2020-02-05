شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "انفستكورب" تتراجع 17% خلال الستة أشهر الأولى من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لإنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن انخفاض الأرباح بنسبة 17% خلال الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقالت المؤسسة، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح بلغ 48 مليون دولار مقابل أرباح بلغت 58 مليون دولار في الفترة المُقابلة من 2018.

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ويعود الانخفاض في الأرباح خلال فترة الستة أشهر الأولى العام 2019 إلى التأثر بانخفاض القيمة العادلة للاستثمارات في الشركات الخاصة في قطاع التجزئة الأمريكي والأصول القديمة.

وفي المُقابل، ارتفع الدخل الصافي بما لا يشمل تغير القيمة العادلة في الاستثمارات القديمة بنسبة 2% إلى 59 مليون دولار، مقابل 58 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وحققت المؤسسة دخل من الرسوم بلغ 172 مليون دولار مقابل دخل من الرسوم بلغ 150 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2018.