شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع دخل العمولات يصعد بأرباح بنك البلاد 25% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية غير المدققة لبنك البلاد، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 24.9% خلال العام المنتهي في 30 ديسمبر 2019.

وأشار البنك، في بيان منشور على سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقه صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.

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وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.4 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 2.7 مليار ريال خلال العام 2018.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.5% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب العمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 916.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 749 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.