شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر صكوكاً بقيمة 26 مليون دينار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار جديد من صكوك التأجير الإسلامية البالغ قيمته 26 مليون دينار (68.5 مليون دولار) بنسبة 128%.
ووفقا لبيان للمركزي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن فترة استحقاق الإصدار تمتد إلى 91 يوما حيث تبدأ يوم 6 فبراير من العام الجاري، وحتى يوم 6 أغسطس من العام 2020.
ووصل مُعدل سعر الفائدة على هذا الإصدار إلى 2.52%، مُقابل 2.57% للإصدار السابق بتاريخ 9 يناير الماضي. علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 557%.
يشار إلى أن المركزي البحريني كشف نهاية منذ أيام عن تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 128%.
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي يُصدر هذه الأذونات نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
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