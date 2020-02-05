الاقتصاد

المركزي البحريني يصدر صكوكاً بقيمة 26 مليون دينار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار جديد من صكوك التأجير الإسلامية البالغ قيمته 26 مليون دينار (68.5 مليون دولار) بنسبة 128%.

ووفقا لبيان للمركزي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن فترة استحقاق الإصدار تمتد إلى 91 يوما حيث تبدأ يوم 6 فبراير من العام الجاري، وحتى يوم 6 أغسطس من العام 2020.

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ووصل مُعدل سعر الفائدة على هذا الإصدار إلى 2.52%، مُقابل 2.57% للإصدار السابق بتاريخ 9 يناير الماضي. علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 557%.

يشار إلى أن المركزي البحريني كشف نهاية منذ أيام عن تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية البالغ قيمته 70 مليون دينار بنسبة 128%.

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي يُصدر هذه الأذونات نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

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