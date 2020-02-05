شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للبترول الكويتي يناقش دمج الشركات النفطية الأسبوع المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يناقش المجلس الأعلى للبترول الكويتي خلال اجتماعه الذي سيعقد الاسبوع المقبل بعض الملفات النفطية بمقدمتها ملف دمج الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

ومن المتوقع أن يتجه المجلس نحو إقرار وإعطاء الموافقة المبدئية على الدراسة الأولية المرفوعة له قبل فترة بخصوص دمج الشركات النفطية، بحسب صحيفة "القبس".

ومن المفترض أن تكون الشركات الوطنية النفطية بعد دمجها مثل الشركات النفطية العالمية وستشكل نشاطا متكاملا بعضها مع بعض وسترتفع كفاءة العمليات وتكاملها.

Advertisements

ومن الملفات النفطية الأخرى التي سيبحثها المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه المقبل، ميزانية مؤسسة البترول الكويتية 2020/2021، والاحتفاظ بأرباح مؤسسة البترول، وتحديث استراتيجية 2040.

وأفادت بيانات رسمية في وقت سابق، اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية اطلعت عليها "أخبار اليوم"، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك عن موازنة العام 2019-2020.