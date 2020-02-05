شكرا لقرائتكم خبر عن تسييل مساهمات حكومية بالكويت في البورصة لسد عجز الموازنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر إنه قد تم اتخاذ قرار لتسييل مساهمات حكومية في بورصة الكويت، من الآن وحتى شهر يونيو المقبل.

وتلك المساهمات تعود لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وبينها حصص في صناديق تديرها شركات استثمار محلية، إذ ستخفض المساهمات الحكومية من 50% إلى 25%، بحسب "القبس".

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وأكدت مصادر ذات صلة أن ما تلجأ إليه الحكومة لجهة تسييل أصول في صندوق الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة، يعتبر "خياراً سيئاً"، لأن ما ستجنيه لا يسد كامل العجز، لتبقى المشكلة قائمة.

وأفادت بيانات رسمية في وقت سابق، اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية اطلعت عليها "أخبار اليوم"، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك عن موازنة العام 2019-2020.