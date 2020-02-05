شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الكويت لدول الخليج ترتفع 4% لـ49 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت نسبة الصادرات من دولة الكويت إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بنحو 4.1%، حيث ارتفعت من 49 مليون دينار في اكتوبر 2018 إلى 51 مليونا في أكتوبر 2019.

وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون 3.3% مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر 2018 بينما بلغت حصة الواردات من اللوازم الصناعية 24.1%، بحسب "الأنباء الكويتية".

فيما انخفضت نسبة السلع الإنتاجية (عدا معدات النقل وأجزاءها) بنحو 5.6%، بينما ارتفعت الأغذية والمشروبات ومعدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بنحو 7% و16.2% على التوالي.

وتصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمواد القارية والشموع المعدنية، قائمة أهم السلع المصدرة خلال أكتوبر 2019 بواقع 1.4 مليار دينار وبنسبة 91.6%، يليه المنتجات الكيماوية العضوية بواقع 33.9 مليون دينار.

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وبلغت قيمة الصادرات بنسبة 26.1% في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 1.5 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الواردات 877 مليون دينار بانخفاض بنسبة 3.9%، وذلك بالمقارنة بأكتوبر 2018.

أما على صعيد السلع المستوردة، فتصدرت (العربات والجرارات والدراجات) قائمة أهم السلع المستوردة بواقع 128.6 مليون دينار ونبسة 14.7%، تليها الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بواقع 104.8 ملايين دينار وبنسبة 11.9%.

وبحسب الاحصائية، احتلت الصين الشعبية الصدارة لأهم الدول المصدر إليها (عدا السلع النفطية)، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 18.7 مليون دينار، تليها العراق بـ 17.2 مليونا، ثم السعودية بـ 16.8 مليونا، ثم الامارات بـ 14.2 مليونا.

وانخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 19.4% في أكتوبر، حيث انخفض المؤشر من 3 مليارات دينار في أكتوبر 2018 إلى 2.4 مليار دينار في أكتوبر 2019.

وحقق الميزان التجاري فائضا بلغ 679 مليون دينار في اكتوبر 2019، مقارنة بـ 1.1 مليار دينار في أكتوبر 2018، بانخفاض بلغت نسبته 43%.