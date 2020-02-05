شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ793.3 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طرح بنك الكويت المركزي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (793.3 مليون دولار)، بمعدل عائد 2.75%.

وتمت تغطية الإصدار بواقع 12.15 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.92 مليار دينار، بحسب "السياسية".

وبلغ أجل الإصدار نحو 3 أشهر، إذ تستحق تلك السندات في 5 مايو القادم. ويتوافق عائد وأجل الإصدار مع آخر طرح للسندات الكويتي الذي تم الأسبوع الماضي بقيمة 200 مليون دينار.

والسندات والتورق المقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة بالسوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.