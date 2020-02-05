شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام بفضل التمسك بالتداول أعلى 9,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل تمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول أعلى مستويات حاجز 9,000$ ،فى انتظار عملية اختبار المستويات الأعلى فى أربعة أشهر ، ثم استكمال مسار السوق الصاعد حتى مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 107$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 9,275$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,168$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 9,142$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس نسبة 1.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 9,615$.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 262 مليار$ ، بفضل صعود أسعار البتكوين مرة أخرى وبعض العملات المشفرة الرئيسية.

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وسجلت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الاثنين إجمالي 265 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

ارتفعت أسعار البتكوين مرة أخرى بعد اختبار حاجز 9,000$ ،وتمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول أعلاه ، فى علامة إيجابية لمسار السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات العملة منذ يوم 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

فى انتظار حاليا عمليات اختبار المستويات الأعلى فى أربعة أشهر ، ثم البدء فى تسجيل مستويات أعلى جديدة ،حتى الوصول إلى مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$ لكل وحدة بتكوين.

من ناحية أخرى ،أظهرت بيانات ارتفاع العقود الآجلة للبتكوين المفتوحة على منصات Bitmex و OKEx إلى أكثر من مليار دولار أمريكي ،وارتفعت أيضا عقود خيارات البتكوين بنسبة 70% على أساس شهري.

وتعد زيادة تلك العقود مع ارتفاع أسعار البتكوين علامة قوية لمسار السوق الصاعد ، لكن فى نفس الوقت يصبح السوق عرضة للتصفية الطويلة إذا انخفضت الأسعار بحدة.