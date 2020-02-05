شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التراجع والأنظار على تصريحات "كريستين لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية أفضل استثمار بديل ،بينما يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" التي قد تحمل أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية خلال العام الجاري.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1033$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1043 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1045$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، فى ظل استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملة الأمريكية أفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى بيانات قوية فى الولايات المتحدة ،أظهرت نمو قطاع التصنيع للمرة الأولى خلال ستة أشهر فى كانون الثاني/يناير الماضي.

بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي " كريستين لاجارد" أثناء تواجدها فى العاصمة الفرنسية "باريس" ،وقد تحمل تلك التصريحات أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى أوروبا خلال العام الجاري ، فى ظل المخاطر المتزايدة حول الاقتصاد الأوروبي ، خاصة خطر الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.