شكرا لقرائتكم خبر عن اخفاء "نقاط البيع " من جرائم التستر التجاري والان نبدء بالتفاصيل

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن مبادرة إلزام كافة محطّات الوقود والخدمات التابعة لها ووِرش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" هي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخفاء "نقاط البيع " من جرائم التستر التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.