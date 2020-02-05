مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع لأجل شهر

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر خفض سعر الفائدة على الإيداع لأجل شهر بمقدار 15 نقطة مئوية إلى 2.45 بالمئة من 2.6 بالمئة.
وقال البنك إن التحرك "يأتي... في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين".
وأبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لأجل أسبوع وسعر الفائدة للإيداع لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند 2.25 بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب.
كما لم يطرأ تغير يُذكر على سعر الفائدة للإقراض عند أربعة بالمئة.
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