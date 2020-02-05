الاقتصاد

مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع لأجل شهر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصرف البحرين المركزي

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر خفض سعر الفائدة على الإيداع لأجل شهر بمقدار 15 نقطة مئوية إلى 2.45 بالمئة من 2.6 بالمئة.

وقال البنك إن التحرك "يأتي... في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين".

وأبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لأجل أسبوع وسعر الفائدة للإيداع لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند 2.25 بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب.

كما لم يطرأ تغير يُذكر على سعر الفائدة للإقراض عند أربعة بالمئة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع لأجل شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا